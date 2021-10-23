Nihal Bengisu Karaca’dan, Mehmet Metiner’e gönderme: Teröristliği hayırlı olsun
Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner‘in, son yazısında "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine göndermede bulundu.
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “Nasıl bir sistem” başlıklı yazısında parti genel başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı makamının bir kişide toplamasının telafisi zor sorunlara yol açabileceğini belirterek “Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalıdır” dedi.
Yazısının devamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden yana olduğunu yazan Metiner, yeni sistemde cumhurbaşkanı yardımcısının da doğrudan millet tarafın seçilmesi gerektiğini belirterek “CB yardımcısının 'atanmış bürokrat' olması, sistemin ruhuyla bağdaşmaz. Cumhurbaşkanının atadığı biri, Cumhurbaşkanlığı makamı için gerekli olan iradeyi gösterme gücüne sahip olamaz” dedi.
'TERÖRİSTLİĞİ HAYIRLI OLSUN'
Sosyal medya hesabı üzerinden Metiner‘e göndermede bulunan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, ''Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen “demokrat” postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
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