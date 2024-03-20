Sörf tutkunları dalgalı denizi fırsat bilip sörf yaptı
Antalya’nın Alanya ilçesinde sörfçüler, dalgalı denizi fırsat bilip sörf yapma keyfi yaşadı.
Türkiye’de birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Alanya’da hava sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında seyrediyor.
İlçede bulunan Keykubat Plajı’nda bir grup yabancı uyruklu vatandaş sıcak ve rüzgarlı havayı fırsat bilerek yaklaşık 2 metrelik dalgaların arasında sörf yaptı.
Sörf tutkunları, 18 derece ölçüldüğü deniz suyuna girerek hem sörf yaptılar hem de güzel havanın tadını çıkardılar.
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