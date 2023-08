AKP’li Aydoğdu’nun taşocağı Alaçatı sörf koyunu tehdit ediyor

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:30

Dünyanın en iyi rüzgar sörfü sahalarından olan ve Çeşme’nin hem prestij hem de tüm yıl turist çekmesini sağlayan Alaçatı’daki koylar taşocağı tehdidiyle karşı karşıya.

ÖZKALE: İŞLETMELER SÖRF SPORU YAPILAN PLAJLARI ADETA PARSELLİYOR

İyi Parti İzmir Milletvekili Prof Dr. Ümit Özlale Twitter hesabından “Alaçatı'da rant çetesi rüzgârın özgürlüğüne de düşman!” başlıklı bir açıklama yaparak “Bölgenin başına iki büyük bela musallat edildi. Bunlardan biri sörf sporu için kullanılan alanların işletmelere peşkeş çekilmesi, diğeriyse bölgedeki tepenin üzerine inşa edilen devasa taş ocağı ile bölgenin rüzgâr oluşumunu sağlayan eşsiz coğrafyasının katledilmesi. Buradaki işletmeler sörf sporu yapılan plajları adeta parselleyerek sporcuların giriş çıkışlarını engelliyor ve “ecotourism” cenneti olan Alaçatı sörf koyunun benzersiz potansiyelini gasp ediyor. Sörfçüler haklı isyanlarını duyurmak için http://change.org kampanyası başlattılar” diye konuştu

“TAŞ OCAĞI İLE BÖLGENİN TÜM COĞRAFYASI YAPISI BOZULUYOR”

Kıyılardaki işletmeler haricinde koyu çevreleyen tepelerdeki taşocaklarına da dikkat çeken Prof. Dr. Özkale, “Ancak işletmeler kaldırılsa, yenilerine ruhsat verilmese dahi Alaçatı sörf koyu yine de kurtulamıyor. Çünkü buradaki rüzgârın gücünü ve sürekliliğini sağlayan “venturi effect” denilen fiziksel durumu mümkün kılan tepelerin üzerine taş ocağı inşa ediliyor. Bu taş ocağı ile bölgenin tüm coğrafyası bozulma tehlikesi ile karşı karşıya. Sörfçüler bu tepenin indirilerek rüzgâra kanal oluşturan yapının bozulacağına ve Alaçatı’nın özgünlüğünün yok edileceğine dikkat çekiyor. Ülkemiz turizmi için adeta cennetten bir köşe olan bu güzellik de ne yazık ki cehenneme çevriliyor. Nazım'ın "Vatan ki bu insanların evidir, sevgilim onlar vatana düşman" sözünü doğrularcasına, rüzgârın özgürlüğüne düşman rant çetesi Alaçatı'yı yok ediyor” ifadelerini kullandı.

“DOĞANIN DA CANINA OKURSA AKP OKUR”

Özkale bir tweet daha atarak, “Alaçatı'nın canına okuyanlarda bugün: Namık Aydoğdu. Kendisi AKP'den belediye meclis üyesi ve Alaçatı rüzgârı için tehdit oluşturan taş ocağını işleten kişi. Burası da Alaçatı Port'a bakan evi. Belediye burayı mühürleyemiyor. Neden? Çünkü maden sahasındaki yapılaşmaya belediye karışamıyor da ondan. Yani Aydoğdu, hem Alaçatı'yı mahveden taş ocağını işletiyor hem de Alaçatı Limanı manzaralı evde oturuyor. Doğanın da canına okursa AKP okur” ifadelerini kullandı.

ÇEŞME BELEDİYESİ: BAŞVURULAR YAPILDI

Çeşme Belediyesi, konu hakkında bir açıklama yayımlayarak, “Söz konusu işletmeler sörf koyu içerisinde faaliyet göstermekte olup geçmiş yıllara nazaran birçok işletmenin bu dönemde kapatılması sağlanmış ve yıkımlar yapılmıştır. Bu koşullar göz önünde bulundurularak bu alana zarar verebilecek işletmelerin ruhsat başvuruları reddedilmektedir. Taş ocaklarının bölgemizde faaliyet göstermemesi için Çeşme Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunulmuş, açıklamalar yapılmıştır ve konuyla ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Bakanlık iznine tabi olan ve çalışma izinleri konusunda belediyemizin hiçbir yasal mevzuatına tabi olmayan bu tür işletmelerin kentimize verdiği zarar hepimizin malumudur. Biz ilk günden beri hassas olan coğrafyamızın korunması ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilebilmesi için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Yeryüzündeki Cennet Çeşmemizi korumak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sörf sporunu geliştirmek için her türlü desteği verdiklerinin altı çizilirken, “Rüzgâr sörfünü ülkemiz ve bölgemiz turizmi adına öncelikli bir konu olarak görmekteyiz. Sörf turizminin bu şekilde eşsiz kalabilmesi için yapılması gereken her türlü girişimin ve çalışmaların yanındayız. Ayrıca bilinmelidir ki sörf sporunun korunması yalnızca belirli dönemlerin konusu değildir, bu dünün, bugünün mücadelesi olduğu gibi yarınında mücadelesi olacaktır ve bizler bu mücadelede her zaman sörfün, gençlerimizin ve sporun yanında olacağız” denidi.