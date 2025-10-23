Soru önergelerinin 23’üne yanıt verilmedi: İktidar AKP’liyi de yok saydı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yasama döneminde 2 Ekim itibariyle toplam 34 bin 26 soru önergesi verildi. Bunlardan sadece 4 bin 989’una süresi içerisinde yanıt geldi. 18 bin 127 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 7 bin 573 önerge ise yanıtsız kaldı. 3 bin 333 önergenin yanıtlanması için süre devam ediyor. Bu dönemde en fazla soru önergesini 13 bin 613 ile CHP verdi. CHP’nin önergelerinden sadece 2 bin 94’üne süresi içinde yanıt verildi. 7 bin 27 önerge süresi geçtikten sonra yanıtlandı. CHP’nin 2 bin 944 önergesi ise yanıtlanmadı. Cevaplanma süresi devam eden önerge sayısı bin 545.

AKP’LİYE DE YANIT YOK

AKP’lilerin verdikleri önergelerin de yanıtlanmaması dikkat çekti. AKP bu dönemde sadece 39 soru önergesi verdi. Bunlardan da sadece biri süresi içinde yanıtlandı. 15’ine süresi geçtikten sonra yanıt verildi. AKP’lilerin verdikleri 23 önerge ise yanıtlanmadı. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP, 402 önerge verdi. Bunlardan 72’si süresi içinde, 210’u süresi geçtikten sonra yanıtlandı. 45 önergeye ise yanıt verilmedi. 75’inin yanıtlanması için süre devam ediyor.

İÇİŞLERİ İLK SIRADA

En fazla önergeye yanıt vermeyen bakanlık bin 325 ile İçişleri Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanlığı kendisine yöneltilen 4 bin 468 önergeden sadece 236’sına süresi içinde yanıt verdi. 2 bin 483 önergeye süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 424 önergenin ise süresi devam ediyor. Yanıtlanmayan önerge sayısında ikinci sırada bin 238 ile Adalet Bakanlığı, üçüncü sırada da bin 175 ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yer aldı. Sağlık Bakanlığı da bin 156 soru önergesine yanıt vermedi.

SADECE AKP’NİN TEKLİFLERİ YASALAŞTI

Bu dönemde en fazla yasa teklifini bin 979 ile CHP verdi. Ancak hiçbirisi yasalaşmadı. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin verdiği 93 teklifte komisyonlarda kaldı. Onların da hiçbirisi yasalaşmadı. Yasalaşan tekliflerin tamamı AKP’ye ait. AKP bu dönemde toplam 243 yasa teklifi verdi. 41’i komisyonlarda. 100’ü gündemde. 100’ü de yasalaştı. 2 tanesi ise geri alındı. Bu dönemde verilen toplam 3 bin 304 yasa teklifinden de sadece AKP’nin verdiği 100 teklif yasalaşabildi. Yanıta göre bu dönemde toplam 3 bin 124 araştırma önergesi verildi. En fazla araştırma önergesi bin 307 ile CHP’den geldi.