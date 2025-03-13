Sorumlular hariç herkesin geldiği komisyon: Zamanımızı boşa harcıyoruz

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

Komisyonun AKP’li Başkanı Selami Altınok bile kendi çağırdıkları TSE için “TSE’nin klasik olarak Kartalkaya yangınıyla hiç alakaları yok” dedi.

MHP’li Semih Işıkver’in “Zamanımızı boşa harcıyoruz. Henüz valiyi, İçişleri Bakanlığı’nı, Bolu Belediyesi’ni dinlemedik. Yangında ailesini yitirenlerle konuşmadık, gelmişiz tüpü konuşuyoruz” eleştirisi üzerine Altınok, “Sen komisyonun yönetimindesin, bunu başkası dese anlarım” karşılığını verdi.

Işıkver’in komisyonun asli görevi olan kişileri ne zaman dinleyeceğini sorması üzerine Altınok, “Takdirini bana bırakın” dedi. Altınok haftaya komisyona Sakarya’dan ve İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenlerin ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin geleceğini, valilik ve belediyenin de çağırılacağını belirtti.

“Otelde TSE standartlarına uygunluk anlamında herhangi bir denetim yapabildiniz mi“ sorusu yöneltilen TSE yetkilileri, “Böyle bir yetkimiz yok. Uzmanlık alanımız üreticinin yerinde, üretilen yeni bir yangın söndürücünün standarda uygun olup olmadığının deneylerini yapıp kontrolünün edilmesi” diye konuştu.