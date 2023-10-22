Son Dakika... Başsavcılık'tan 'Dilan Polat' açıklaması!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 22.10.2023 - 17:01

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve tüm malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada aynı zamanda dosyaya kısıtlılık kararı verildiği de duyuruldu.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.