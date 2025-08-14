Soruşturma başlatıldı: Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Sunullah Mahallesi Bağlar Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bandırma Diş Hastanesi’nde klinik destek personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Derya Yaşar (44), ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Ağır yaralanan Yaşar için çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yaşar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.