Soruşturma başlatılmıştı: Bakan Yusuf Tekin'den 'selefi andı' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici öğretim izlencesi ve ÇEDES uygulamaları okullara selefi yeminin de girmesini sağladı.

Okullarda çocuklara IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan “Muvahhiddin Andı”nın okutturulduğu ortaya çıktı.

Çocuklara; “Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir” ifadelerinin kullanıldığı “Öğrenci Andı” yerine, “Dileğimiz: Sıddık, şehit ve salihlerden olmaktır” ifadelerinin geçtiği selefi andının okutulduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'nda çocuklara selefi andı okutulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, çocuklara selefi andının okutulduğu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

TEKİN: "HEPİMİZİN ELEŞTİRECEĞİ ŞEYLER VAR"

Konu ile ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere selefi andının okutulması uygulamasını eleştirdi, benzer şikayetler ulaştığında tedbir alındığını söyledi.

Tekin, "Yüz binlerce etkinlik içerisinde üç beş tane, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar, hepimizin eleştireceği şeyler var. Bu kadar büyük bir etkinlik havuzu içerisinde üç beş tane böyle yanlış uygulamanın olmasını çok doğal buluyorum. Bize ulaştığında biz bu konuda hemen tedbirimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

"GAYRİ HUKUKİ ŞEYLER OLABİLİR"

Tekin, öğrencilere dağıtılan 'Ramazan Çetelesi' ve Kocaeli'de bir okulda tepki çeken 'ilahili' teneffüs zili olaylarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Yüz binlerce etkinliğin yapıldığı bir ortamda birkaç tane sıra dışı, meşru ilkelere uymayan, gayri hukuki şeyleri olabilir. Onlar da bize ulaştıkça zaten gereğini yapıyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili de ilgili arkadaşlarımız gereklerini mutlaka yapacaklardır."