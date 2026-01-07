Soruşturma başlatılmıştı: Camide video çeken genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Konya'da iki genç, Aziziye Cami'nde video çekerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Manitayı camide bile darlama işi" notu ile paylaşılan video kısa sürede dolaşıma sokularak geniş kitlelere yayıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede, camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını ve motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiğini tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında 'uygunsuz davranış' gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

2 gençten biri olan A.Ö. isimli genç kadın, dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete getirilen ve ifadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında TCK 216/2 maddesinden ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.