Son Dakika: Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı

Son dakika haberi... Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:38
Son Dakika: Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin (Muzaffer) Şirin'e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.

T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.


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