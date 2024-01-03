Son Dakika: Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı
Son dakika haberi... Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin (Muzaffer) Şirin'e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.
T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.
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