Soruşturma başlatılmıştı: LeMan dergisi çalışanlarının gözaltı süresi uzatıldı

Mizah dergisi LeMan’da 26 Haziran’da bir karikatür yayımlandı. Sosyal medyada da karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla linç kampanyası başlatıldı.

Karikatürün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine İBDA-C uzantılı Büyük Doğu Akıncılar Derneği’nin çağrısıyla toplanan bir grup, derginin binasına saldırdı. Polis "izledi."

Derginin önüne gelen grup, “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber”, “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat”, “Kafir Leman hesap verecek”, “Kemalist köpekler hesap verecek” gibi sloganlar attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed’i yer aldığı iddia edilen karikatür nedeniyle LeMan dergisi hakkında “dini değerleri alenen aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dergi çalışanlarının ters kelepçe ile yere yatırılarak gözaltına alındığı anların videosunu yayımladı.

Yerlikaya, çizerin gözaltına alınma anlarını, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir” diyerek paylaştı.

Daha sonra derginin grafikeri, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alındı.

Başsavcılık, ayrıca Leman dergisinin 26 Haziran’da yayımlanan sayısı hakkında toplatma kararı alındığını ve sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Derginin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirileceği açıklandı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Son olarak Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Güvenlik Şube, gözaltındaki Leman Dergi çalışanlarının gözaltı sürelerinin bir gün uzatıldığını açıkladı.

Gözaltıların yarın savcılığa çıkarılacağı bilgisi verildi.