Eskişehir merkezli yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık: 44 gözaltı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:45

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:45

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kar vadeliyle dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kar vadedip dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Dolandırıcılık için 23 farklı paravan şirket kurduğu anlaşılan ve kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik, Eskişehir merkezli 17 şehirde şafak operasyonu düzenlenirken; 44 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, paravan şirketler aracılığıyla banka hesaplarını kiraya veren şüphelilere aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Soruşturma sürüyor.