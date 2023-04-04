Soruşturmalar sürüyor: Yıkılan binanın yapı denetim yetkilisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında, yıkılan bir binanın yapı denetim yetkilisi olan Serkan Çelenk tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:31
Soruşturmalar sürüyor: Yıkılan binanın yapı denetim yetkilisi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, kentte yıkılan bir binanın yapı denetim yetkilisinini tutuklandığını açıkladı.

Bu kapsamda, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir binanın yapı denetim yetkilisi Serkan Çelenk, kent merkezinde gözaltına alındı.

Çelenk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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