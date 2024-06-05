SGK’ye 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 344 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 07:53
SGK’ye 344 sözleşmeli personel alınacak
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK’ye Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Detaylar ve başvuru işlemleri için “isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi kullanılacak.


SGK haberleri sözleşmeli personel haberleri

İlgili Haberler

SGK uzmanı açıkladı! Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?

SGK uzmanı açıkladı! Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?
SGK'nin eski binası satılığa çıkartıldı

SGK'nin eski binası satılığa çıkartıldı
Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama

Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler