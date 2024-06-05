SGK’ye 344 sözleşmeli personel alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 344 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
SGK’ye Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Detaylar ve başvuru işlemleri için “isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi kullanılacak.
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