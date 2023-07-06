Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel açıkladı: 'Refah payı verilecek olsa bile...'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:58

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:22

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir programda “gereğini yaptığı” yönünde ifadeler kullandığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekli maaşlarındaki refah payına değindi. İktidarın açıklamaları öncesi kaleme aldığı yazılarıyla dikkat çeken Selvi, emekliye refah payı düzenlemesinin AKP'nin kanun tasarısında yer almadığını ifade etti.

"KANUN TEKLİFİNDE REFAH PAYI YOK"

Yazısının ilgili kısmında, "AK Parti’nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payı yer almıyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesi ve buna bağlı olarak yapılan maaş artışları ne kadar isabetliyse emeklilere refah artışının öngörülmemesi o kadar büyük bir eksiklik olur" ifadelerini kullanan Selvi, "Ben bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzeltilmesini umuyorum. Emeklilerimiz zaten zor koşullarda yaşıyorlar. Bir de refah payı verilmezse iyice zorlanacaklar" sözleriyle emekliye refah payı için Erdoğan'ı işaret etti.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından TÜİK'in açıkladığı zam oranına göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 19,77 oranında zam, memur emeklilerine 17,55 oranında zam yapılacağı öğrenilmişti. Emekli ve memur zammının belli olmasının ardından gözler refah payına çevrildi.

"CUMHURBAŞKANI KOMİSYONA SUFLE VERİRSE OLUR"

Refah payının meclise sunulan tasarıda yer almadığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, "Refah payı ile ilgili bir düzenleme şu anda yok. AKP Grup Başkanı 'Komisyonlarda bu konuyu ele alacağız' dedi. Yani sayın cumhurbaşkanımızdan komisyona bir sufle gelirse olacak sufle gelmezse olmayacak. Memurların alacağı yüzde 17,55 zammın üzerine 8 bin yedi TL seyyanen zam gelecek. Seyyanen zam memur emeklilerine yok. Yapılacak zamların üzerine Meclis'ten refah payı verilecek olsa bile emekliler enflasyona ezdirilecek" şeklinde konuştu.

"REFAH PAYI VERİLSE BİLE..."

Tezel, "Refah payı bir kandırmaca olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Gerçekte yüzde 50 zam alması gereken emekliler yüzde 19,77 oranında zam aldılar. Refah payı ile yüzde 50'ye ulaşma şansları yok. Refah payı adı altında belli bir oranda fark verebilirler ancak bu fark gerçek enflasyondan doğan kayıpları karşılamayacaktır. Burada kritik olan TÜİK'in enflasyonu gerçek rakamlardan farklı açıklamasıdır. TÜİK son sekiz aydır enflasyonu nasıl hesapladığını açıklamıyor."