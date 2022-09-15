Sosyal konut projesinde başvuru sayısı açıklandı: 1.5 milyon kişiyi geçti
Sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı.
Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.
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