Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin açıklama yayınlandı.
İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde skandal görüntüler
kaydedildi. Huzurevindeki bir çalışan, yaşlılara eziyet etti. Görüntülerin
sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti.
EZİYET EDEN HUZUREVİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,
"Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri" başlığıyla yapılan
sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi
olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamaya göre emniyetteki ifade işleminin ardından
adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından "eziyet" suçundan
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında
gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının
ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın
takipçisi olacağız." denildi.
Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel
bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine
ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle
merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar
kaydedildi:
"Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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