Son dakika... Silah videosu başını yaktı, Banu Parlak gözaltına alındı
Son dakika haberi... Adı Dilan-Engin Polat olayında geçen ve güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın, tabanca ile çektiği video nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.
Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı.
Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.
Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirterek, "Benim de; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti.
Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Cumhur ortağından yanıt!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?
- 29 Ekim'de öğrenciyi dışlayan öğretmen için karar
- 'Hangi yargı mensubuna ne vereceklerini planlıyorlar'
- Filiz Akın'dan kötü haber
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Adnan Beker’den yanıt geldi
- Ankara'da saldırı: Kaplan'ın eski sağ kolu da vuruldu!
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!