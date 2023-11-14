Banu Parlak'ın güzellik merkezindeki saldırı: Dilan Polat-Engin Polat çiftine tutuklama kararı
Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına karar verildi.
Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi.
Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP AĞLADI
Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.
Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi Gölet içerisinde bulunan müşteki Banu Parlak’a ait Banu Parlak Güzellik Salonu’nun aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat üzerlerine atılı birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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