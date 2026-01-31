Sosyal medya fenomeni Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı

Raun, hakkında ortaya atılan uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarına yanıt verdi.

Raun Can, ifadesinde 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde uyuşturucu kullandığını söyledi.

Mika Raun, sosyal medyada büyük yankı uyandıran hamilelik videosuna da açıklık getirdi. Videonun bir buçuk yıl önce çekildiğini belirten Raun Can, videonun amacının kimseyle dalga geçmek olmadığını vurguladı. “Bu videoyu eğlenmek amacıyla çektim, hamile kadınlarla dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu” şeklinde konuştu.

Mika Raun Can, evinde uyuşturucu partisi düzenlediği iddialarını kesin bir dille reddetti. “Hayatımın hiçbir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili de, evimde hiçbir zaman uyuşturucu partisi düzenlemedim” ifadelerini kullandı.

AVUKATI SAVUNMASINI YAPTI

Mika Raun Can’ın avukatı, müvekkilinin savcılıktaki ifadesinde samimi olduğunu belirterek, “Müvekkilim yurt dışında, Hollanda’da sadece denemek amacıyla çok az bir miktarda uyuşturucu kullanmıştır. Türkiye’de herhangi bir uyuşturucu kullanımı söz konusu olmamıştır” dedi.

Ayrıca, hamilelik videosunun sosyal medyada çarpıtıldığını savunan avukat, müvekkilinin kimseye zarar vermediğini ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.