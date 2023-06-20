Sosyal medya fenomenleri de aralarında... İstanbul merkezli 37 ilde 'TikTok' operasyonu

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:07

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:40

TikTok yayınlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi.

Yayıncılar ve onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlatan ekipler, para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Kredi kartların çalındığını veya kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye aldı.

1,2 MİLYAR TL PARA AKIŞI

Yapılan araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin 'TikTok' isimli sosyal medya platformunda 'Jeton' adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.

EŞZAMANLI OPERASYON

TikTok, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince TikTok bu iadeleri kendi hesabından yaptı.

Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde TikTok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 işyeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 Euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

HESAPLARINA MİLYONLAR AKTARILAN FENOMENLER

Bu arada haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur S.’nin hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Ö.'nün hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan K. K.’nin hesabına 7 milyon 690 bin, Adem K.’nın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur K.’nin hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay B.'nin hesabına 550 bin, Yalçın A.’nın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin S.’nin hesabına 7 milyon, Murat N.'nin hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel P.’nin hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı öğrenildi.