TikTok'ta arkadaşlarınızı davet ederek 4 bin TL kazanabilirsiniz
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta uzun zamandır bulunan ama birçok kullanıcının fark etmediği bir özellik bulunuyor. Sadece platforma arkadaşlarınızı davet ederek 4 bin TL'ye varan para ödülüne sahip olabilirsiniz. İşte para ödülünü almak için yapmanız gerekenler...
TikTok platformuna daha çok kullanıcı çekmek için yeni bir sistemi yakın zamanda hayata geçirmişti. Bu sistem kullanıcıların arkadaşlarını davet ederek para kazanmasına olanak sağlıyor.
Webtekno'nun haberine göre, TikTok kullanıcıları arkadaşlarını davet ederek puan kazanabiliyor. Kullanıcılar bu puanları paraya çevirerek toplamda 4 bin TL kazanabiliyor.
TikTok'ta 4 bin TL kazanabilmek için gerekli şartlar ise şöyle:
- TikTok uygulamasında profil bölümünde bulunan sol üstteki madeni para simgesine tıklayın.
- Burada yer alan davet kodunu kopyalayın ve TikTok'a kayıt olmaları için çevrenizdekilere gönderin.
Davet linkini maksimum 10 kişiye gönderebiliyorsunuz. Bu kişilerin ise 10 gün boyunca her gün 30 dakika TikTok'ta video izlemesi gerekiyor. Kullanıcılar davet ettiği kişilerin video izlemesi ile puan kazanıyor. Daha sonra bu puanları TL'ye çevirebilirsiniz.
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