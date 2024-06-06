Sosyal medya paylaşımı yüzünden Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yücel, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, üniversiteden, "Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır” açıklaması yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:35
Sosyal medya paylaşımı yüzünden Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Üniversite yönetimi Yücel’in yaptığı paylaşımlarla devlet kurumlarını hedef aldığını belirterek açığa alındığını duyurdu. Üniversitenin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Devletimizin kurum, kuruluş ve yetkililerini hedef alan paylaşımları nedeniyle üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır” denildi.

SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından Prof. Dr. Cemil Yücel hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Yücel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 


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