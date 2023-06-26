Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Emniyet sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçti.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:06
Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı
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Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."



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