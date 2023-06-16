Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkında cinsel istismar soruşturması başlatıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:44

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:44

Berlin eyalet savcıları, Alman metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkındaki cinsel saldırı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılar, cinsel istismarın yanı sıra uyuşturucuyla ilgili faaliyetlere ilişkin ilk şüphelere dayanan soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. İddialar, bir dizi kadının konserlerde Lindemann ile seks yapmak için seçildikleri yönündeki iddiaların ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi.

Rammstein konserine katılan Kuzey İrlandalı Shelby Lynn, Vilnius'ta gerçekleşen konserde içkisine ilaç katıldığından şüphelendiğini ve Lindemann ile "seks için ayarlandığını" söyledi. Ancak kadın solistle seks yapmadığını belirtti. 60 yaşındaki Lindemann, avukatları aracılığıyla iddiaları defalarca reddetti ve bu iddiaları "istisnasız gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

Berlin savcılığından bir sözcü, Lindemann hakkında "cinsel suçlar ve uyuşturucu dağıtımı ile ilgili iddialar üzerine" ön işlem başlatıldığını açıkladı.

Rammstein'ı temsil eden Universal Music, suçlamaların ardından grupla ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Şirket, kadınlara cesurca konuşanlara saygı duyduklarını belirtti.

Shelby Lynn, soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti ve seslerinin artık duyulduğunu ve ciddiye alındığını söyledi. Lynn, Litvanya polisinin şikayetini takip etmeme kararı ve Lindemann'ın iddiaları reddetmesinin ardından Berlin makamlarının soruşturmaya devam etme kararının önemli olduğunu belirtti.

Berlin yetkilileri, iddialara tepki olarak Rammstein'ın başkentte gerçekleştireceği üç konserin aftershow partilerini yasakladıklarını duyurdu. Konserlerin ise şu anda iptal edilmeyeceği ifade edildi.

Berlin'in içişlerinden sorumlu senatörü Iris Spranger, kadınların korunması ve güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek, konserlerin düzenlenmeyeceği bölgelerde aftershow partilerinin olmayacağını söyledi.

Yeşiller Partisi'nden Bahar Haghanipour ise gelecekteki konserler için daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini ve mevcut güvenlik çerçevelerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Müzik endüstrisi çalışanları da Rammstein konserlerinde yaşanan iddiaların iyi bilindiğini belirtti. Rammstein konserlerinde çalışan bir teknik eleman, sahne arkasında yaşanan olayların açık bir sır olduğunu söyledi.

Riggerwerk şirketinin yöneticisi Aeneas Hohenadl, Rammstein konserlerinde kadınların özellikle ön sıralara yerleştirilerek Lindemann için potansiyel seks partnerleri olarak seçildiğini belirtti. Hohenadl, artık grubunla çalışmaya hazır olmadığını ifade etti ve müzik endüstrisinin iddialara sessiz kalarak kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.