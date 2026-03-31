Sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu

Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu nedeniyle akış yenilenemedi, paylaşımlar görüntülenemedi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi X'te (Twitter), 31 Mart 2026’da saat 23.50 itibariyle erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Türkiye’deki kullanıcılar dahil olmak üzere, küresel çapta pek çok kişi "X neden açılmıyor?" ve "X çöktü mü?" sorularına yanıt arıyor.

Kullanıcı şikâyetlerinin takip edildiği platformlarda da sorunun geniş çaplı olduğu görüldü.

DownDetector verilerine göre bildirimlerde ani bir artış yaşanırken, çok sayıda kullanıcı aynı saat diliminde erişim problemi bildirdi.

Sorun boyunca akışın yenilenmemesi ve içeriklerin yüklenmemesi dikkat çekerken, platformdan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.