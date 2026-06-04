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Sosyal medya ünlüsü Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya ünlüsü Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı

4.06.2026 09:34:00
Güncellenme:
İHA
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Sosyal medya ünlüsü Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı

"Bircan Yıldırım" isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.
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Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı işlemi başlattı.

"ADNAN OKTAR" İDDİASI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Yıldırım’ın örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ikametinde arama ve dijital materyallere el koyma işlemi başlattı.

Örgütün sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine karşı yürütülen geniş çaplı incelemeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Yıldırım’ın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

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