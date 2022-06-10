Van'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 14 şüpheli gözaltında
Siber dolandırıcılığa karşı Van'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Ekiplerin incelemelerinde mağdur edilen 55 kişiden 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "bilişim sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarını işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
5 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Ekipler, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak özellikle güvenilirliğinden faydalanmak amacıyla doktor, öğretmen, polis, asker gibi kamu personelinin hesaplarının ele geçirildiğini tespit etti.
1 MİLYON 500 BİN LİRALIK VURGUN
Başka şahıslar adına açılan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri aracılığıyla "forex", "bitcoin", "iddia" gibi yatırım amaçlı, komisyon karşılığı legal alanlarda kullanılacağı vaadiyle temin edilen banka hesapları aracı kılınarak, doğrudan ya da dolaylı para kazancı sağlanabileceği yönündeki paylaşımlarla ikna edilen 55 kişinin mağdur edildiği belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinde mağdur edilen 55 kişiden 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.
Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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