Kamu kurumlarında 'iş yapma' vaadiyle dolandırıcılık... Firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 24.01.2025 - 11:07

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, kamu kurumlarında "iş yapma" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edilen A.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, çok sayıda doküman, öz geçmiş formları ve banka kartları ele geçirildi.

A.E'nin "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.