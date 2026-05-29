Sosyal medya ve kapalı mesajlaşma gruplarında yeni tehlike: Banka hesabı kiralama

İnternet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün yeni yöntemlerle büyüyor. Özellikle sosyal medya platformları ve kapalı mesajlaşma gruplarında faaliyet gösteren dolandırıcılar, yurttaşları “kolay kazanç”, “yüksek komisyon”, “günlük ödeme” ve “hesap kiralama” vaatleriyle sistemlerine dahil etmeye çalışıyor. Son dönemde özellikle Telegram üzerinden yayılan ilanlarda, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında günlük binlerce lira ödeme teklif edildiği görülüyor.

Paylaşımlarda “temiz IBAN”, “USDT dönüşümü”, “TRC20 transfer”, “aktif hesap” gibi ifadelerin açık biçimde kullanılması dikkat çekiyor. Cumhuriyet’in ulaştığı bazı Telegram yazışmalarında, kullanıcıların belirli bankalara ait hesapları temin etmeleri karşılığında günlük ödeme vaat edildiği görülüyor. Paylaşımlarda, “4’lü banka hesaplarınız günlük olarak kiralanır”, “gün sonu hesap başı 12 bin 500 TL ödeme” gibi ifadeler yer alıyor. Bir başka paylaşımda ise “temiz veya kirli para ödemesi alacak IBAN ihtiyacı olan arkadaşlar” ifadesi kullanılarak farklı suç başlıkları altında komisyon oranları sıralanıyor. Mesajlarda “bahis”, “şantaj”, “Forex”, “çağrı vergi” ve “banka login” gibi başlıklar altında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen komisyon oranları dikkat çekiyor. Aynı yazışmalarda para transferlerinin daha sonra kripto varlıklara çevrildiği ve “USDT-TRC20” sistemi üzerinden aktarıldığı da açık şekilde ifade ediliyor.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Müslüm Doğruer, bu sistemlerin uygulamada çoğu zaman yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması süreçleriyle bağlantılı soruşturmalara konu olabildiği uyarısında bulundu. Doğruer, “Birçok kişi hesabını yalnızca kiraladığını veya başkası adına para transferi yaptığını düşünmekte. Ancak hesap hareketlerinin yasadışı bahis gelirleri, dolandırıcılık eylemleri veya organize suç faaliyetleriyle bağlantılı çıkması halinde durum tamamen değişmekte. Kolay gelir düşüncesiyle hareket eden birçok kişi bugün ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya” dedi.

MASAK İNCELEMESİ

Telegram gruplarında özellikle “temiz IBAN”, “güncel hesap”, “USDT dönüşümü”, “TRC20 transfer” ve “yüksek limitli banka hesabı” gibi ifadeler altında yürütülen faaliyetlerin önemli bölümünün MASAK incelemelerine ve kolluk operasyonlarına konu edildiğini belirten Doğruer, suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden dolaştırıldıktan sonra kripto varlık platformlarına aktarıldığını söyledi.