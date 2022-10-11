Sosyal medyada kılıç kemeri ve bıçak satan şüpheli yakalandı

11 Ekim 2022 Salı, 11:52

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar ve Siber Suçlarla Şube ekipleri kentte sosyal medya üzerinden kılıç kemeri ve bıçak satıldığını tespit etti.

Adresi belirlenen Suriye uyruklu şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

17 BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin adresindeki aramada üzerinde metal işlemelerin olduğu 1 kemer ile değişik ebatlarda 17 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.