Sosyal medyada akıma dönüştü: 'SMA ilacı faturamıza 1 TL olarak yansısın'
Kalıtsal bir kas hastalığı olan SMA, ailelerin oldukça pahalı olan tedavi masraflarını karşılamak için yürüttükleri bağış kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Yurttaşlar da sosyal medya hesabından "SMA ilacı faturamıza 1 TL olarak yansısın" diyerek yeni bir akım başlattı.
Türkiye'de Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan bir bebek ya da bir çocuk için düzenlenen bağış kampanyalarına son dönemde çok sık rastlanıyor. Nadir görülen, kalıtsal ve aynı zamanda ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA'lı çocukların aileleri, zamanla yarışarak çocuklarının tedaviye erişebilmesi için bağış kampanyaları düzenliyor.
Bunun en büyük nedeni ise SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların oldukça pahalı olması. Özellikle 2.1 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı ilacı olan Zolgensma ile ilgili tartışmalar yalnızca Türkiye’de değil dünyada da sürüyor.
SMA hastası çocukların aileleri kampanyalarına devam ederken, yurttaşlar da sosyal medya hesabından yeni bir kampanya başlattı.
SMA hastası çocukların tedavilerine ulaşabilmesi için yapılan paylaşımlarda "SMA ilacı faturamıza 1 TL olarak yansısın" ifadeleri yer alıyor.
Akıma katılan kişiler kampanyayı genellikle Instagram hesaplarının hikaye kısmında paylaşıyor.
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