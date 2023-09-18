Çiğ et yemesiyle bilinen sosyal medya fenomeni Kim Miloner Olmak İster'e katıldı.... Anayasa'nın ilk maddesini bilemedi!

Sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarla tanınan doktor Tuba Güleç Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Fenomen doktorun cevabı şaşırttı. Peki yaptığı işlenmemiş gıda diyetiyle tanınan Tuba Güleç kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:23
Çiğ et yemesiyle bilinen sosyal medya fenomeni Kim Miloner Olmak İster'e katıldı.... Anayasa'nın ilk maddesini bilemedi!
Abone Ol google-news

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e bir sosyal medya fenomeni katıldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı "işlenmemiş gıda diyetiyle" tanınan fenomen Tuba Güleç verdiği yanıtla şaşırttı... Peki yaptığı işlenmemiş gıda diyetiyle tanınan Tuba Güleç kim? İşte ayrıntılar...

ANAYASININ İLK MADDESİ...

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan Tuba Güleç, 100 bin lira değerindeki 8. soruya kadar gelmeyi başardı. Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk maddesinin sorulduğu soruya doğru cevabı veremeyen Tuba Güleç yarışmadan 50 bin liralık ödül ile ayrıldı.

TUBA GÜLEÇ KİM?

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda yaptığı "işlenmemiş gıda diyeti"ni paylaşan ve bilgi veren Tuba Güleç, Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda eğitim aldı.

Yale Üniversitesi'nde yaptığı stajhakkında yayımladığı videolarla takipçilerini bilgilendiren Güleç, kendini "deneyim avcısı" olarak tanımlıyor...


Player Alanı
Kim Milyoner Olmak İster sosyal medya fenomeni Tuba Güleç

İlgili Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez göreceğiniz anlar: Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı 'alnından' öptü

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez göreceğiniz anlar: Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı 'alnından' öptü

En Çok Okunan Haberler