Çiğ et yemesiyle bilinen sosyal medya fenomeni Kim Miloner Olmak İster'e katıldı.... Anayasa'nın ilk maddesini bilemedi!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:23

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:35

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e bir sosyal medya fenomeni katıldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı "işlenmemiş gıda diyetiyle" tanınan fenomen Tuba Güleç verdiği yanıtla şaşırttı... Peki yaptığı işlenmemiş gıda diyetiyle tanınan Tuba Güleç kim? İşte ayrıntılar...

ANAYASININ İLK MADDESİ...

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan Tuba Güleç, 100 bin lira değerindeki 8. soruya kadar gelmeyi başardı. Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk maddesinin sorulduğu soruya doğru cevabı veremeyen Tuba Güleç yarışmadan 50 bin liralık ödül ile ayrıldı.

TUBA GÜLEÇ KİM?

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda yaptığı "işlenmemiş gıda diyeti"ni paylaşan ve bilgi veren Tuba Güleç, Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda eğitim aldı.

Yale Üniversitesi'nde yaptığı stajhakkında yayımladığı videolarla takipçilerini bilgilendiren Güleç, kendini "deneyim avcısı" olarak tanımlıyor...