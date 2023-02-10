Sosyal medyada 'depremzede çocuğa şiddet' videosu iddiası: Ankara Emniyeti'nden açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü, küçük yaşta bir çocuğun maruz kaldığı şiddetle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Darp edilen çocuğun depremzede olduğu iddiasının gerçek olmadığı, sosyal medyada paylaşılan videonun ise eski olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada ‘depremzede çocuğa şiddet’ etiketiyle paylaşılan videoyla ilgili harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili suça sürüklenen 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.
Şiddete uğrayan çocuğun depremzede olmadığı, videonun eski olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı ana ilişkin görüntü yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 1’i mağdur çocuğun akrabası 3 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem başlatılmıştır.”
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