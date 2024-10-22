Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetti.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarınca, bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını aktaran Yerlikaya, siber suç ve suçlularla mücadele için sanal devriyelerin 7/24 görevinin başında olduğunu belirtti.


Etiketler: #fetö #Fetullah Gülen #propaganda

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