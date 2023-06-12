Sosyal medyada gündem olan Suriyeli: 'Vergi ödemiyorum, asgari ücretli ölsün'

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:55

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:56

Dolar ve Euro'daki yükseliş ile gıdadan benzine tüm ürünlere zam yağmuru sürerken, sosyal medyada gündem olan Suriyeli bir kişinin açıklamaları tepki çekti.

İstanbul Mecidiyeköy'de sokak röportajı yapan medyali tv kanalı, yurttaşlara döviz artışları ve zamlarla ilgili düşüncelerini sordu.

"KENDİLERİNİ ASGARİ ÜCRETE MAHKÛM ETMİŞLER"

Suriyeli bir kişi aylık kazancının 25 bin TL olduğunu ve rahat geçindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var."

"VERGİ ÖDEMİYORUM"

Tekstil ile uğraştığını ve kendi işinin patronu olduğunu ifade eden Suriyeli kişi, 'vergi ödemediğini' de söyledi.

Suriyeli, muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatarak, bu durumun 'ayrımcılık' olarak değerlendirmesi üzerine de "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani" dedi.

TEK EKSİK ŞERİATMIŞ!

Son olarak Türkiye'nin bir problemi olmadığını savunan kişi, "Türkiye'deki şu an tek eksik şeriat" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.