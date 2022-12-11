15 yaşında evlendireceklerdi, İstanbul'da polis düğünü bastı!
İstanbul'da15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, çocuk ve kendisiyle evlendirilmek istenen kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.
Esenyurt'ta öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız çocuğu ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Gelinlikle düğün salona gelen çocuk, kendisiyle evlendirilmek istenen erkekle birlikte pasta kesti, halay çekti.
İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Sözde gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti.
POLİSE SALDIRDILAR
15 yaşındaki çocuk ve kendisiyle evlendirilmek istenen erkek, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı.
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