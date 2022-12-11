15 yaşında evlendireceklerdi, İstanbul'da polis düğünü bastı!

11 Aralık 2022 Pazar, 18:13

Esenyurt'ta öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız çocuğu ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Gelinlikle düğün salona gelen çocuk, kendisiyle evlendirilmek istenen erkekle birlikte pasta kesti, halay çekti.

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Sözde gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti.

POLİSE SALDIRDILAR

15 yaşındaki çocuk ve kendisiyle evlendirilmek istenen erkek, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı.