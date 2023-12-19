Sosyal medyada gündem oldu: ‘Kızıl Goncalar’da ‘Yetmez ama Evet’ göndermesi

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin ilk bölümünde yer alan ‘Yetmez ama evet’ sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:09
Abone Ol google-news

İlk bölümü dün yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki ‘Yetmez ama Evet’ sahnesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. 

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı dizinin bir sahnesinde “O vatan haini yetmez ama evetçi içeride mi?” ifadeleri yer aldı.

2010 referandumundaki ‘Yetmez ama Evet’ sloganına gönderme olarak algılanan sahne sosyal medyada gündem oldu.


Kızıl Goncalar yetmez ama evet özcan deniz özgü namal

İlgili Haberler

'Yetmez ama evet' ile başladı: AKP, krizi 10. yılına taşıyor!

'Yetmez ama evet' ile başladı: AKP, krizi 10. yılına taşıyor!
2. yetmez ama evet cephesi

2. yetmez ama evet cephesi
Hasan Cemal: 'Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım?

Hasan Cemal: 'Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım?

En Çok Okunan Haberler