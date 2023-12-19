Sosyal medyada gündem oldu: ‘Kızıl Goncalar’da ‘Yetmez ama Evet’ göndermesi

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:09

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:43

İlk bölümü dün yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki ‘Yetmez ama Evet’ sahnesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı dizinin bir sahnesinde “O vatan haini yetmez ama evetçi içeride mi?” ifadeleri yer aldı.

2010 referandumundaki ‘Yetmez ama Evet’ sloganına gönderme olarak algılanan sahne sosyal medyada gündem oldu.