Sosyal medyada küfürleşen gençlerin kavgasında kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı
Denizli’de sosyal medyada küfürleşen 2 genç, arkadaşlarını da toplayarak ara sokakta birbirine girdi. Bıçakların çekildiği, yumrukların uçuştuğu kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmut A. (24) ile Hakan K. (22) arasında sosyal medyada karşılıklı olarak tartışma çıktı. Birbirlerine küfürler savuran 2 genç, arkadaşlarını toplayarak belirlediği noktaya konuşmaya geldi. Burada sözlü tartışmanın ardından yaklaşık toplanan 15 kişilik grup birbirine bıçakla ve yumruklarla saldırdı.
Kavgada Mahmut A. vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, yanında çağırdığı Yusuf D. (19) ise elinden ve belinden bıçaklandı. Grubun etrafa dağıldığı esnada olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Mahmut A.’yı ve Yusuf D.’yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede kalan 2 gencin ifadesine başvuran görevliler, olayın şüphelisi olan Hakan K. ve yanında getirdiği kardeşi Muhammed K.’nin (16) yakalanması için çalışma başlattı.
DURUMU KRİTİK
Kısa süre sonra güvenlik güçleri kardeşleri olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklık bulunan Merkezefendi ilçesinde bağlı Sırakapılar Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan gençlerin işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan Mahmut A.’nın durumunun kritik olduğu, Yusuf D.’nin ise tedavisinin sürüdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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