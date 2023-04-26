Sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret eden şüpheli yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen Suriyeli M.E., gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:07
Sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret eden şüpheli yakalandı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi.  

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

SERBEST KALDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Meral Akşener gözaltı sosyal medya

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