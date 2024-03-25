Sosyal medyada piyasa değerinin altında satılan telefonlara dikkat

Eskişehir’de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, sosyal medyada piyasa değerinin altında satılan ve genellikle müşterinin bulunduğu ilden başka bir noktada verilen ilanlar üzerinden kargo bahanesiyle gerçekleştirilen yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:49
Sosyal medyada piyasa değerinin altında satılan telefonlara dikkat
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Son dönemlerde sosyal medya uygulamaları üzerinden piyasa değerinin altında satılan ikinci el telefon ilanları yaygınlaşıyor. Ucuza verilen ilanlar vatandaşların ilgisini çekerken telefoncular bu şekilde popülerleşen yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili uyardı. 

Genellikle müşterinin bulunduğu ilden başka bir noktada olduğu görülen ucuz ilanlardan alışveriş yapacak vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan telefoncular, dolandırıcıların söz konusu cihazları kargo ile göndereceklerini söyleyerek göndermediklerini ve müşterilerin mağdur edildiklerini ifade etti. Bu tip durumlarda telefonun mutlaka fiziksel olarak görülmesi ve telefonculara inceletilmesi gerektiğini dile getiren esnaf, eğer ki ilanın verildiği yer yakınsa vatandaşların herhangi bir araçla oraya giderek cihazı görmesini tavsiye etti.

Eskişehir’de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, sosyal medya uygulamalarında düşük fiyatlı satılan ürünlerin genellikle ya yurt dışı ya da güvenilmeyen yani dolandırıcılık ürünü olduğunu aktardı. Konumlarını müşterinin bulunduğu ilde değil, farklı bölgelerde gösteren dolandırıcıların ise ürünü kargo ile gönderebileceklerini söyleyerek mağduriyet oluşturduğundan bahseden Aytekin, “Dolandırıcılar hesaplarına para göndermenizi istiyorlar ama ondan sonra ürünü göndermiyorlar. 

Böyle durumlar çok fazla yaşanıyor. Vatandaş böyle şeylere pek aldanmamalı. Aynı zamanda bu tip ürünlere de itibar etmemeli. Çünkü bir insan elindeki ürünü neden piyasa değerinin altında satsın? Ellerindeki telefonu normal bir telefoncuya gidip satmak isteseler zaten oradaki koymuş olduğu fiyatın daha üstüne satabilirler. Neden internette daha ucuza başka birisine satmaya çalışsın? Vatandaşlar bir telefoncuya danışmadan ya da ürünü detaylı bir şekilde fiziksel olarak incelemeden almasın. İlanın verildiği yer yakınsa bir araçla oraya gidip bakmakta fayda var” dedi.


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