AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’ndan aradığını iddia eden bir kişi, ‘sosyal yardım desteği adı altında seçmenlere “Cumhurbaşkanımızın hediyesi’ diyerek PTT’ye adlarına ‘bir miktar’ para yatıracaklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:57
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31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 9 gün kala, AKP'nin oy avcılığını gösteren çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise bu kez sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntülü telefon görüşmesi kaydı oldu.

Kayda göre AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’ndan aradığını ileri süren bir kişi, seçmene "Cumhurbaşkanımızın hediyesi" diyerek PTT’ye adlarına ‘bir miktar’ para yatıracaklarını söylüyor.

Sözkonusu kişi, seçmene herhangi bir PTT şubesine gittiğinde kimlik numarasını söylemeleri halinde parayı temin edebileceklerini ekliyor.

Buna karşılık telefonun seçmenin "Para karşılığı oy istiyorsunuz yani?" diye tepki göstermesi üzerine "Hayır biz öyle bir şey söyledik mi? Sadece gelen emri söylüyoruz sizlere" diye yanıt verdiği duyuluyor. 

Sosyal medyada büyük tepki yaratan iddiaya konu görüşmeyle ilgili AKP'den ise bir açıklama gelmedi. 

"YOZGATLILAR ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ MADDİ DEĞERE DEĞİŞMEZ" 

Çok tepki çeken bu uygulamaya AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'den tepki geldi. MHP'nin Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak imalı bir gönderme yaptı. Açıkel açıklamasında, “Hiçbir Yozgatlı, çocuklarımızın geleceğini maddi değer karşılığında değişmez. Siz ceplere girmeye çalışmaya devam edin, biz gönüllere girdik. Allah’ın izniyle kazanacağız” ifadelerini kullandı.

 


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