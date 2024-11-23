Sosyal medyada 'sanal bahis reklamı' yaptı, tutuklandı
Osmaniye'de sosyal medyada yasa dışı sanal bahis reklamı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği incelemede Emre Ç'nin sanal bahis reklamı içeren paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.
EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Emre Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #sanal bahis
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