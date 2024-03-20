Emlak ofisi sanal bahis dükkanı çıktı: Oranları peçeteye yazdılar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisinde yapılan sanal bahis baskınında bahis oranlarının ve ödeme miktarlarının yazılı olduğu peçete ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:04
Emlak ofisi sanal bahis dükkanı çıktı: Oranları peçeteye yazdılar
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Bismil ilçesi Altıok Mahallesinde emlak ofisi olarak işletilen dükkanda sanal bahis oynatıldığı ve bir hareketlilik söz konusu olduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri belirtilen emlak ofisini bir süre izlemeye aldı.

Akşam saati olmasına rağmen emlak ofisinde olağan dışı hareket olduğunu tespit eden Bismil Asayiş Büro Ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile mekana baskın yaptı.

ANLAŞILMASIN DİYE ORANLARI PEÇETEYE YAZDILAR

Polis, emlak ofisinde yaptığı aramada çöpten çıkardığı isim ve bahis oranı ile bahis miktarlarının yazılı olduğu peçete buldu. Yazılı olduğu kağıtlarla birlikte iki adet akıllı telefona ve bir adet bilgisayara el konuldu.

El konulan bilgisayar ve telefonlar dijital iz incelemesi için Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilirken, emlak ofisinin sahibi F.Ö. (27) ve mekanda sanal bahis oynadığı değerlendirilen F.Y (26), H.K (23) ve A.S (32) hakkında ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi’ hakkında kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.


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