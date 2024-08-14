Sosyal medyada silah çekilişi

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

Bir silah satıcısı, 1200 kişilik bir grupta 5 bin 500 liralık kısa pompalı tüfeği çekilişle bir kişiye vereceğini açıkladı. Çekilişe 90 kişi katılırken silah satıcısı paylaşımında çekilişte silahın kargoyla yollandığını da açıkladı.

Cumhuriyet konuya ilişkin emekli Emniyet müdürü Osman Öztürk ile emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun ile konuştu.

Emekli Emniyet müdürü Öztürk, “Siber alanda işlenen suçların önlenmesi, olası tehditlerin engellenmesi için bu dünyada olan bitenin güvenlik birimleri tarafından çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Sosyal medya uygulamalarında son dönemde gözlemlenen silah ve uyuşturucu ticaretinin bireysel güvenliği de tehdit ettiği görülüyor. Bu mecralarda pompalı tüfeklerin çekilişinin yapıldığı ve adrese kargo edildiği bir dönemlerden geçiyoruz. Bu konuda yasal boşlukların giderilmesi, siber gözlerin daha da etkinleştirilmesi ve birey/toplum güvenliğinin etkinlikle sağlanması önem kazanıyor” dedi.

‘YASA TBMM’YE GELMELİ’

Emekli polis Altun ise “Silah, uyuşturucu gibi çekilişlerin amacı Telegram’da özellikle gençlere ve silaha özenen gruplara seslerini duyurmak ve etkilemektir. Bu platformlarda da amaç ticaridir. Silah ve uyuşturucu satışını olabildiğince artırmaktır” dedi. Ayrıca “Kadına şiddetin arttığı bu dönemde acilen silahlanma karşıtı yasa tasarısı TBMM’ye gelmelidir. En küçük bir tartışmada dahi silahların çekildiği bir coğrafyada yasaların etkin olarak uygulanması sağlanmalıdır. Özellikle sosyal medyada polis teşkilatının sanal ortamı etkili bir şekilde denetlemesi şart” ifadelerini kullandı.