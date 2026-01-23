Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medyada silah paylaşanlara operasyon: 8 gözaltı

23.01.2026 23:02:00
DHA
Düzce'de sosyal medya hesaplarından silah paylaşan 8 şüpheli jandarma ekiplerince düzenlen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapan kişilere operasyon düzenlendi.

8 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE'DE SİLAHLI PAYLAŞIM OPERASYONU

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde, sosyal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirilirken, suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Operasyona ele geçirilen silahlar şöyle gösterildi:

