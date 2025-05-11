Sosyal medyada silahlı fotoğrafını paylaştı, yakayı ele verdi
Kayseri'de sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi.
A.A.; düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 52 adet fişek ve 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Etiketler: #bireysel silahlanma #Kayseri
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