Sosyal medyada silahlı fotoğrafını paylaştı, yakayı ele verdi

Kayseri'de sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sosyal medyada silahlı fotoğrafını paylaştı, yakayı ele verdi
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IHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:12

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi.

A.A.; düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 52 adet fişek ve 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.


Etiketler: #bireysel silahlanma #Kayseri

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