Sosyal medyada tepkilere neden olmuştu: Üsküdar'da sahil yolunu kapatan bariyerler söküldü

Üsküdar Kandilli’de bazı yalı sahipleri sahil yolunu bariyerlerle kapattı. Bir yurttaşın kapatılan sahil yolunun görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşması sonrası bariyerler tepkiye neden oldu.

Halka açık olması gereken alanın kapatılmasının ardından İBB Zabıta ekipleri harekete geçti.

''SAHİLLER HALKINDIR''

Sahilde bulunan yalı sahipleri tarafından bariyerlerle kapatılan sahil yolu İBB Zabıta ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde tekrar yayalara açıldı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan haberlere göre ise sahil yolun İBB tarafından kapatıldığı öne sürülmüştü. Ancak yapılan açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tutumumuz net: Sahiller halkındır, kim olursa olsun işgaline asla müsaade göstermeyiz” denildi.