Sosyal medya fenomeninin polis olarak atanması kriz yarattı
Kolombiya polisinin 'dijital elçi' olarak bir sosyal medya fenomenini işe alması ülkede tartışmalara neden oldu.
Kolombiya'da Alexa Narvaez isimli sosyal medya fenomeni, "dijital elçi" olarak Cali polisine dahil oldu.
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan fenomenin polis olması ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.
Hiçbir eğitimi olmayan Narvaez’in polis olarak görevlendirilmesi tepkilere neden oldu.
Sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunan memur Narvaez, erkeklerden sık sık beğeniler alırken paylaşımlarına, "Beni her gün tutuklayabilirsin" şeklinde yorumlar yapılıyor.
Bununla birlikte bazı kullanıcılar da Cali şehrinde görev yapan memurun, fenomen olduğu gibi polislik de yapabileceği fikrini savunuyor.
Tartışmaların odağındaki Narvaez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayata bir kez geliyoruz. Mutlu olun, yarın yokmuş gibi her şeyin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.
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