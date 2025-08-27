Sosyal medyadaki taciz ifşaları sürüyor! Bu kıvılcım ne zaman muhafazakar camiaya sıçrayacak? 'İmkanı olan Başakşehir'de ev açıyor' diyerek anlattı...

Sosyal medya üzerinden başlayan ve edebiyattan sanat camiasına çok sayıda tanınan kişiye yöneltilen taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İçerik üreticisi Fatma Özkaya’nın paylaşımı bu konuda yeni bir soruyu gündeme getirdi.

Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Masum değilsin sadece henüz sıra sana gelmedi. Sanat camiasında iki gündür ifşalar gırla. Yapılan istismarlar, tacizlerin hepsi ifşa alanı yok, dalga gittikçe büyüyor! Peki bu kıvılcım ne zaman muhafazakar camiaya sıçrayacak onu çok merak ediyorum" diye sordu.

"BU KIVILCIM NE ZAMAN MUHAFAZAKAR CAMİAYA SIÇRAYACAK?"

Özkaya yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"BİRAZCIK İMKANI OLAN DA BAŞAKŞEHİR’DE EV AÇIYOR"

"Evet bu sanat camiasında alkolle uyuşturucuyla, eve davet etmelerle, rıza inşasıyla yapılıyor bu istismarlar. Siz ne yapıyorsunuz? Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Genç kızlara otrup mutsuz evliliklerinizi ‘Ay çocuk olmasa ayrılırdım’ dert yanmalarınızla yaptığınız yine taciz, yine istismar. Birazcık imkanı olan da Başakşehir’de ev açıyor, ondan sonra dinin ‘çoklu evlilik caiz’ kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Edebiyat dergilerine yazmaya çalışan genç kızların hayalini, umudunu, güvenini sarsıyorsunuz. Bu da taciz, bu da istismar."

"EVET İSLAMCI AĞABEYCİĞİM, SENİN DE UYKULARIN KAÇSIN"

"Ama şunu da çok iyi biliyorsunuz ki muhafazakar camiada bir şeyler ifşa etmek çok daha zor. Çünkü muhafazakar genç kızlar sadece dışarıda değil, içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de, en yakınları ile de mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya çalışıyorlar. Yer edinmeye, okumaya, çalışmaya çalışıyorlar. Ama unutmayın ki cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik sebebi sayında bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı artık. Sen evet İslamcı ağabeyciğim, senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye!”

"MESELE MUHAFAZAKAR YA DA SEKÜLER OLMAK DEĞİL"

İçerik üreticisi Özkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoya şu notu ekledi:

“Hatırlarsınız, muhafazakâr camiadan bir kitapçı tacizi ifşa edildiği gün intihar etmişti. Yaptığının ortaya çıkması bile bir adam için yaşanmaz bir utançken, mağdur olan kadının bu yükü yıllarca taşıması ne demek hiç düşündünüz mü?

Bu videoda anlattıklarım benim öfkemden ibaret değil; yıllardır biriken suskunluğun sesi. İfşa; konuşan kadınlar için iyileştirici, dinleyen kadınlar için güç verici, fail erkekler içinse korku verici. Burada mesele muhafazakâr ya da seküler olmak değil. Hayatlarımız farklı olsa da aynı yaraları taşıyoruz. Dayanışma bu yüzden hepimize lazım.”